POL-BI: Bielefelder verjagt Fahrraddieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 11.08.2023, versuchte ein unbekannter Täter ein Fahrrad an der Detmolder Straße zu stehlen und wurde vom Besitzer überrascht.

Der 36-jährige Bielefelder war zu Besuch in einer Wohnung an der Ecke Bielsteinstraße. Ein Fahrrad hatte er mit einem Schloss an einem Straßenschild gesichert. Gegen 23:25 Uhr sah er, dass sich ein unbekannter Mann mit einem Winkelschleifer an dem Schloss zu schaffen machte.

Daraufhin rannte der Bielefelder zu seinem Fahrrad und stellte den Mann zur Rede. Dieser ergriff auf einem mitgebrachten Fahrrad die Flucht.

Der Täter war etwa 1,70 m groß, schlank und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er ein weißes Shirt, eine dunkle, kurze Hose und einen Fahrradhelm.

Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

