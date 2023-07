Polizei Hagen

POL-HA: Aus Autodach gelehnt und gefilmt - Anzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 12.07.2023, fuhren zwei Polizisten der Wache Innenstadt mit einem zivilen PKW Streife. Gegen 02:45 Uhr nahmen sie laute Motorengeräusche wahr. Am Emilienplatz wartete an einer roten Ampel ein Mercedes. Der Fahrer ließ immer wieder den Motor aufheulen. Der Beifahrer filmte offenbar den Tacho. Bei Grünlicht raste das Fahrzeug mit ausbrechendem Heck den Märkischen-Ring entlang, verlangsamte kurz vor einem festen Blitzer und beschleunigte anschließend erneut. Auf Höhe der Königstraße traf der Benz auf einen Audi. Dieser gab ein Lichthupensignal, woraufhin beide stark beschleunigten und mit hoher Geschwindigkeit über den Graf-von-Galen-Ring am Hauptbahnhof entlangfuhren. Der 19-jährige Beifahrer des Mercedes ragte dabei mit dem Oberkörper offenbar im Fahrzeugraum stehend aus dem Schiebedach, filmte und jubelte. Den Beamten gelang es, beide PKW auf einem Parkplatz zu stellen. Eine Erklärung konnten die Fahrer nicht vorbringen. Die Polizisten beschlagnahmten trotz des Widerspruchs der Raser die Führerscheine und untersagten die Fahrt mit erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres. Anschließend legten sie eine Anzeige wegen des Durchführens eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens vor. Der Fall wurde an das Hagener Verkehrskommissariat übergeben. (hir)

