POL-HA: Fahndung nach Unterschlagung - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 14.04.2023 begab sich die 59-jährige Geschädigte an einen Geldautomaten der Sparkasse Hagen am Sparkassen-Karree, entnahm das angeforderte Geld jedoch nicht. Sie suchte anschließend einen Schalter auf. Das Geld in Höhe von 2.200 Euro wurde durch die abgebildete Person entnommen und unterschlagen. Wer kann Angaben zu dem Mann oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/109941

