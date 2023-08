Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeieinsatz zum Fußballpokalspiel: Fan-Accessoires geraubt und eine Passantin durch Flaschenwurf getroffen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Rund um das Pokalspiel am Samstag, 12.08.2023, wurde die Polizei zu zwei Raubdelikten gerufen und nahm einen Mann nach einem Flaschenwurf vorläufig fest. Bislang ist die, von der Flasche getroffene, Frau der Polizei nicht bekannt.

Gegen 16:00 Uhr warf ein 36-Jähriger als Teilnehmer des heimischen Fanmarsches eine Flasche in Richtung von Polizeifahrzeugen. Diese Flasche traf im Bereich des Kreisverkehrs Melanchthonstraße und Rolandstraße aber kein Polizeiauto, sondern eine Passantin am Kopf. Als Beamte einer Hundertschaft sich in Richtung des Werfenden begaben, lief dieser über die Melanchthonstraße in Richtung Stapenhorststraße.

Die Beamten konnten zu dem Flüchtenden aufschließen, als er über einen Holzpoller stürzte. Bei der Festnahme wehrte sich der 36-Jährige ohne festen Wohnsitz durch einen Schlag in Richtung eines Beamten und spuckte den anderen Polizisten auf die Uniform.

Ein 40-Jähriger Stadionbesucher befand sich gegen 21:10 Uhr auf dem Weg zu seinem abgestellten Fahrzeug an der Universitätsstraße. Nach seiner Aussage bei der Polizei, sei er am Eingangsbereich eines Parkhauses von vier vermummten Personen angesprochen worden. Dabei sei ihm sein Fanschal vom Hals gezogen worden. Als der 40-Jährige aus Schwelm den Schal zurückforderte, sei er ins Gesicht geschlagen worden.

Ein 18-jähriger Bochumer befand sich gegen 21:25 Uhr mit drei Begleitern als Fußgänger auf der Voltmannstraße in Richtung Werther Straße. In Höhe der Laborschule tauchten plötzlich fünf oder sechs maskierte Personen auf und kreisten den Bochumer ein. Erst forderten sie ihn dazu auf, dann zogen sie ihm selbst sein Fantrikot aus und entrissen ihm seinen Fanschal. Die Unbekannten, die etwa 20 Jahre alt sein sollen, flüchteten anschließend. Sie trugen Sturmhauben und waren alle schwarz gekleidet.

