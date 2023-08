Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf regennasser Fahrbahn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Der Fahrer eines Mercedes schleuderte am Samstag, 05.08.2023, bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn gegen eine Laterne. Ein beteiligter BMW-Fahrer und Zeugen werden gesucht.

Gegen 20:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Bielefelder mit seinem schwarzen Mercedes C 200 mit Bielefelder Kennzeichen den rechten Fahrstreifen der Eckendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kurve, hinter der Einmündung zur Straße An der Pottenau, überholte ihn auf dem linken Fahrstreifen ein schwarzer BMW.

Auf der regennassen Fahrbahn verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dabei zum Teil auf die rechte Fahrspur. Der Mercedes-Fahrer gab an, deshalb nach rechts ausgewichen zu sein, die Kontrolle über seine Limousine verloren zu haben und über den Gehweg gegen die Straßenlaterne gerutscht zu sein. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Mercedes ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 6500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten, dem Unfallgeschehen und dem gesuchten BMW geben können.

Wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell