POL-BI: Vier Unfälle mit Pkw und Rad

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Wellensiek / Gadderbaum / Ummeln - Am Freitag und Samstag, 12.08.2023, stießen abbiegende Pkw in vier Fällen mit nahenden Radfahrern zusammen. Die Radfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Am Freitagmorgen, gegen 08:45 Uhr, befuhr eine 45-jährige Bielefelderin den Radweg entlang der Gütersloher Straße stadteinwärts. Eine 32-jährige Bielefelderin befuhr mit einem Volvo V70 die Queller Straße und beabsichtigte auf der Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh weiterzufahren. Um einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich zu verhindern, sprang die vorfahrtsberechtigte 45-Jährige von ihrem Fahrrad und fiel zu Boden. Der Pkw überrollte einen Fuß der Radfahrerin und verletzte sie leicht.

Gegen 16:45 Uhr stießen im Einmündungsbereich der Bodelschwinghstraße und dem Eggeweg ein 56-jähriger Radfahrer aus Bielefeld und ein 63-jähriger Mondeo-Fahrer aus Bielefeld zusammen. Der Ford-Fahrer übersah nach eigener Angabe den Radfahrer, als er vom Eggeweg nach links in Richtung Bodelschwinghstraße einbog. Der Fahrer kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 250 Euro.

Am Samstag, 12.08.2023, übersah ein 31-jähriger Bielefelder einen Radfahrer, als er mit seinem Nissan Micra, gegen 21:25 Uhr, von der Humboldtstraße nach rechts in die Wertherstraße einbog. Er kollidierte mit einem 57-jährigen Radfahrer aus Bielefeld, der verbotswidrig auf dem Gehweg der Wertherstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Da er mit seinem Fahrrad stürzte, verletzte er sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Um 21:30 Uhr erlitt zudem ein 52-jähriger Radfahrer aus Bielefeld leichte Verletzungen, als er von einer 29-jährigen Mazda-Fahrerin übersehen wurde. Die Bielefelderin wollte von der Straße Wellensiek nach rechts auf die Wertherstraße abbiegen und kollidierte mit dem 52-Jährigen, der den Radweg der Wertherstraße in Richtung Dornberg nutzte. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 500 Euro und am Rad von etwa 250 Euro.

