POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Dorsten

Unbekannte brachen am Midlicher Kamp das Vorhängeschloss eines Lagerraums eines Fußballvereins auf und entwendeten einen Kasten Bier. Die Täter waren zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen tätig. Sie entkamen unerkannt.

Zwischen Mittwoch (20 Uhr) und Donnerstag (8 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Außengelände eines Baumarkts. Sie entwendeten mehrere Baustoffsäcke und flüchteten unerkannt. Es ist davon auszugehen, dass sie mit einem Fahrzeug vor Ort tätig waren. Die Örtlichkeit liegt an der Herner Straße.

Castrop-Rauxel

An der Adlerstraße waren Einbrecher unterwegs. In der Zeit von Mittwochabend bis etwa Mitternacht brachen sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Mit Bargeld flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung.

Marl

In der Nacht zu Donnerstag (27.07.) schlugen unbekannte Täter eine Eingangstür eines Restaurants an der Hülsstraße ein und durchsuchten den Kassenbereich. Danach schlugen sie die Tür eines Fitnessstudios ein, wurden aber von den Sicherheitsmaßnahmen abgehalten in das Studio einzusteigen. Ein Zeuge bemerkte einen verdächtigen Mann in der Nähe des Tatortes: 15-20 Jahre alt, 1,80m-1,85m groß, stark reflektierende Jacke mit Kapuze, schwarze Hose, Rucksack. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 1 Uhr.

Waltrop

Mit diversen Schachteln Zigaretten flüchteten Unbekannte in der vergangenen Nacht aus einem Getränkemarkt an der Elisenstraße. Zuvor hatten sie eine Tür des Ladens aufgehebelt, um dann den Schrank mit den Zigarettenvorräten öffnen zu können. Diesen hebelten die Täter ebenfalls auf. Vermutlich ergriffen sie die Flucht, als eine Zeugin zufällig dort entlang ging. Die Tatzeit war etwa gegen 2 Uhr.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

