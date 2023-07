Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei durchsucht Wohnungen und Gewerbeimmobilie

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Die Polizei Recklinghausen hat am Morgen im Stadtgebiet Castrop-Rauxel vier Objekte aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen nach Beweismitteln durchsucht. Hintergrund der Durchsuchungen sind Ermittlungen nach der gewalttätigen Auseinandersetzung in Castrop-Rauxel am 15. Juni und dem nachfolgenden Einsatz am 16. Juni. Dabei war (15. Juni) unter anderem ein Mann an der Wartburgstraße durch ein Messer schwer verletzt worden, hier wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Am Folgetag fanden Polizeibeamte eine Maschinenpistole im Rahmen von Personalienfeststellungen.

Vergleiche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5536134 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5536439

Ziel der heutigen Maßnahmen waren drei Wohnungen und eine kleine Gewerbeeinheit.

Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei Messer, PTB-Waffen, Datenträger, Mobiltelefone und Bekleidung sicher. Die Durchsuchungen verliefen störungsfrei. Zwei Männer wurden im Verlauf der Maßnahme erkennungsdienstlich behandelt.

Neben Kräften der Kriminalpolizei kamen auch Spezialkräfte der Polizei, die Einsatzhundertschaft und Diensthunde zum Einsatz.

Für die Ermittlungen nach der Massenschlägerei ist eine Mordkommission eingerichtet. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell