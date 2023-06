POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizeieinsatz auf der Wittener Straße

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung am Donnerstag (siehe ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5536134) hat es am Freitagabend erneut einen größeren Polizeieinsatz im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel gegeben. Neben strafrechtlichen Ermittlungen der MK und der Staatsanwaltschaft Dortmund gab es am Freitag verstärkte polizeiliche Präsenz in Castrop (siehe ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5536120). Durch Feststellungen der Polizei und durch einige Zeugenangaben gab es am Freitagabend Hinweise auf eine größere Personengruppe auf der Wittener Straße, die offensichtlich im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung am Donnerstag stand. Die Polizei war daraufhin mit starken Kräften vor Ort - auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es wurden mehrere Fahrzeuge und Personen kontrolliert, unter anderem um die Personalien festzustellen. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielten die Personen einen Platzverweis und ein Bereichsbetretungsverbot.

Insgesamt wurden 116 Personen überprüft und 24 Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurden mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt - darunter Messer und Macheten sowie eine Schusswaffe.

Die Polizei wird auch in den nächsten Tagen verstärkte Präsenz im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel zeigen.

Medienvertreter können sich für Rückfragen ab 10 Uhr (Samstag, 17.06.) unter Tel: 0152/27782310 melden.

