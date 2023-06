Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr verursachte am Donnerstag ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 4.000 Euro an einem geparkten Mercedes-Benz. Der Unbekannte entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Das beschädigte Auto stand auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses am Marler Stern.

Recklinghausen

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang Unbekannter an einem geparkten Ford Ecosport, der an der Brunnenstraße geparkt war. Der Schaden wurde am Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr verursacht.

Gladbeck

Ein unbekannter Autofahrer hinterließ in der Nacht von Donnerstag (23 Uhr) auf Freitag (00.40 Uhr) an einem VW Golf einen Schaden von geschätzten 8.000 Euro. Der Golf stand an der Karlstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

