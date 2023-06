Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Verurteilung nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

In einem Supermarkt im Marler Stern sind zwei mutmaßliche Ladendiebe von einem Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt worden. Diese sollen am Mittwoch gegen 18:15 Uhr Geldbörsen und auch diverse Elektroartikel im Wert eines unteren dreistelligen Betrags entwendet haben. Sie sollen diese jeweils aus den Verpackungen entnommen und in den Hosentaschen verstaut haben. Die Polizei nahme die beiden Tatverdächtigen, zwei Männer aus Rumänien (23,27), ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest. Einen Tag später, am Donnerstag, wurden diese dann im beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Marl wegen Ladendiebstahls verurteilt. Sie müssen jeweils eine Geldstrafe von 2.500 Euro (50 Tagessätze zu jeweils 50 Euro) bezahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell