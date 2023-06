Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Schützenzelt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13.06.2023) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Schützenzelt in der Schützenstraße ein und entwendeten eine LED-Bar (Lichtorgel) im Wert von ca. 190 Euro. Laut einer Zeugenaussage passierte die Tat zwischen 19 und 8 Uhr. Falls Sie in diesem Zeitraum Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

