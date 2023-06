Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Heesten. Quad kollidiert Frontal mit Mercedes.

Lippe (ots)

(AK)Am heutigen Dienstagabend kollidierten ein Quad und ein Mercedes, bei dem zwei Personen leicht und zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Zur Unfallzeit befährt ein 65-jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit seiner 61-jährigen Sozia auf einem Quad die Straße Große Laue und biegt an der Einmündung Große Laue/Bergheimer Straße nach links ab. Hierbei kollidiert er frontal mit den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes, der von einem 53-jährigen aus Steinheim geführt wird. In dem Pkw befindet sich auch die 63-jährige Beifahrerin. Nach der Kollision kommt der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Das Quad wird durch die Wucht des Aufpralls zurück geschleudert kommt ebenfalls auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Beide Personen auf dem Quad werden lebensgefährlich verletzt und jeweils mit einem RTH in Kliniken in verschiedene Kliniken geflogen. Die Insassen im Mercedes werden leicht verletzt und können die Unfallstelle selbständig verlassen. Die Bergheimer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro.

