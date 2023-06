POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Vermisste wohlbehalten angetroffen.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 30.05.2023 und dem 12.06.2023 in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Rott in Pivitsheide ein, indem sie gewaltsam eine Terrassentür öffneten. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen unter anderem ein Notebook und etwas Gold. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

