Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt/-Castell: 28-Jähriger nach Raubdelikten in Haft - Polizei sucht weitere Geschädigte

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befindet sich seit Montag (24.04.2023) ein 28-jähriger Mann. Er war am Sonntag (23.04.2023) bei zwei Straßenraubdelikten an der Kölnstraße in Erscheinung getreten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf einen weiteren versuchten Raub, dessen Geschädigte bislang unbekannt ist.

Der 28-Jährige war im Rahmen der Fahndung zu einem versuchten Raubdelikt am Sonntag gegen 15:30 Uhr im Bereich Kölnstraße/Breite Straße von einem Streifenteam der City-Wache festgenommen worden. Zuvor hatte er dort versucht, einem 23-Jährigen die Geldbörse gewaltsam zu entreißen. Noch während des Einsatzes hatte sich eine weitere Geschädigte (40) bei der Einsatzleitstelle gemeldet, die angab, dass der 28-Jährige an der Ecke Kölnstraße/Rosental versucht hatte, ihr Mobiltelefon und einen Schlüsselbund zu rauben. Als sie die Sachen festgehalten hatte, war sie von dem Mann mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden.

Während der Maßnahmen auf der Polizeiwache Innenstadt und im Polizeigewahrsam hatte der polizeibekannte Mann außerdem drei Polizeibeamte angegriffen. Bei ihm fanden die Beamten darüber hinaus eine Tasche mit zwei Paaren mutmaßlich gestohlener Schuhe. Es wurden Ermittlungen wegen der beiden versuchten Raubdelikte, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls, Beleidigung und tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft war der 28-Jährige dann am Montag (24.04.2023) beim Bonner Amtsgericht vorgeführt worden und kam nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, soll der mutmaßliche Räuber - noch bevor er am Tattag die 40-Jährige attackierte - einer weiteren Geschädigten ein Mobiltelefon entrissen haben. Mithilfe eines männlichen Begleiters war es der noch unbekannten Frau aber gelungen, dem 28-Jährigen das Raubgut wiederum abzunehmen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten die beiden Personen sowie weitere mögliche Zeugen, die den Mann am Sonntag auf der Kölnstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

