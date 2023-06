Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe - Wohnhaus durch Brand zerstört.

Lippe (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße "Am Rott" geriet am Dienstagvormittag (13.06.2023) gegen 10:40 Uhr in Brand. Zunächst wurden der Polizei und Feuerwehr ein Heckenbrand gemeldet, der kurz darauf auf ein Gartenhaus, einen Verteilerkasten und das Wohnhaus übergriff. Das Haus der Familie wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein angrenzendes Haus wurde zeitweise vorsorglich evakuiert, ein Übergreifen der Flammen konnte jedoch verhindert werden. Die Feuerwehr übernahm mit starken Kräften die Löscharbeiten, die bis in den Abend andauerten. Die Polizei sperrte währenddessen den Gefahrenbereich weiträumig rund um den Brandort ab. Gegen 16 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie der Brand entstanden ist. Nach ersten Erkenntnissen kann als mutmaßliche Brandursache nicht ausgeschlossen werden, dass die 55-jährige Hauseigentümerin das Feuer versehentlich selbst verursacht hat. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat 1 bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell