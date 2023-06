POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss: Führerschein sichergestellt.

Lippe (ots) - Ein Wohnhaus in der Straße "Am Rott" geriet am Dienstagvormittag (13.06.2023) gegen 10:40 Uhr in Brand. Zunächst wurden der Polizei und Feuerwehr ein Heckenbrand gemeldet, der kurz darauf auf ein Gartenhaus, einen Verteilerkasten und das Wohnhaus übergriff. Das Haus der Familie wurde durch das Feuer ...

