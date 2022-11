Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: -Wohnungseinbruch - 78jährige in Wohnung festgehalten und Schmuck entwendet

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter drangen am Freitag (25.11.2022) gegen 08.30 Uhr in ein Haus in der Wasserstraße in Schwerte ein.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter verschafften sich Zugang zu einer Wohnung indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Wohnung befand sich die 78 jährige Schwerterin, die durch einen der Täter festgehalten wurde. Dabei wurde sie nicht verletzt. Der andere Täter durchsuchte alle Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Schmuck.

Wer hat 2 männliche Personen gegen 08.50 Uhr in der Wasserstraße in Schwerte bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 9210.

