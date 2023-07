Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Alleinunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Immenkampstraße kam am Mittwochnachmittag (16.20 Uhr) ein Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 81-jährige Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor befuhr sie die Immenkampstraße in absteigender Fahrtrichtung. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Das Auto musste aufgrund des Schadens abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden an Baum und Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an.

