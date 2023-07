Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Dienstag kam es am Konrad-Adenauer-Platz zu einer Unfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem schwarzen VW. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Recklinghausen

Einen Schaden von ca. 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten BMW. Der Wagen stand auf einem Parkstreifen an der Paulusstraße. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, zwischen 20 Uhr und 22.45 Uhr. Der Verursacher könnte ein Fahrradfahrer gewesen sein, da unter dem Auto ein Teil eines Fahrrads gefunden und sichergestellt werden konnte. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell