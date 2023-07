Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall - Sechs Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam ein 39-jähriger Lünener mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, der von einem 50-jährigen Selmer gefahren wurde. Die Fahrer waren gegen 16.30 Uhr auf der Recklinghäuser Straße unterwegs. Der Unfallort liegt in Höhe der Straße "Zur Schwarzen Kuhle". Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Mann aus Lünen wurde bei dem Unfall schwer, sein 15-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Lünen, leicht verletzt. Der 50-Jähriger, sowie seine drei Mitfahrenden (14,16,45) erlitten leichte Verletzungen. Der Lünener, sein Beifahrer und der 50-Jährige wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt entstanden etwa 7.000 Euro Sachschaden. Da aus den beschädigten Wagen noch Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr zum Abstreuen dieserinformiert. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kollegen schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Unfall und auch eine Anzeige gegen Halter des Wagen, den der 39-Jährige gefahren hatte. Die weiteren Ermittlungen zu den eingeleiteten Strafverfahren dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell