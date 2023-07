POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizeipräsidentin setzt nach Durchsuchungen weiterhin auf verstärkte Präsenz

Recklinghausen (ots) - Auf der Immenkampstraße kam am Mittwochnachmittag (16.20 Uhr) ein Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 81-jährige Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor befuhr sie die Immenkampstraße in absteigender Fahrtrichtung. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen ...

