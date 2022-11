Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen zu Unfall gesucht

Ettenheim (ots)

Glücklicherweise nicht schwer verletzt wurde eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin bei einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr zwischen Münchweier und Wallburg ereignet hat. Die junge Zweiradfahrerin war in Richtung Münchweier unterwegs, als ein entgegenkommender Autofahrer kurz nach dem Ortsausgang Münchweier ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich die Jugendliche nach rechts aus und kam im angrenzenden Wiesengelände zu Fall. Sie musste zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. An der Suzuki entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden um Hinweise unter der Rufnummer: 07822 44695-0 gebeten.

