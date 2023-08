Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für Ladendieb

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl für einen polizeibekannten Mann, da dieser am Montag, 14.08.2023, Waren im Gesamtwert von rund 680 Euro entwenden wollte. Er ging in Untersuchungshaft.

Gegen 12:20 Uhr betrat der vermeintliche Kunde, ein drogenabhängiger 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz, ein Geschäft an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Quellenhofweg. Dort beobachte ein Ladendetektiv den Dieb, als dieser seine Beute zunächst in seinen Einkaufswagen legte und wenig später in einer Tasche und in einem Rucksack verstaute. Als der 35-Jährige das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, stoppte ihn der Detektiv und alarmierte die Polizei.

Der Dieb hatte 15 Flaschen Alkohol, drei Kopfhörer und zwei Powerbanks gestohlen.

Der drogenabhängige und wegen gleichgelagerter Delikte bekannte Mann wurde am Montagabend dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell