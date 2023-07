Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Der (Aus-)flug nahm ein jähes Ende

Dachwig (ots)

Am Samstag gegen 12:00 Uhr kam es zu einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 176 zwischen Andisleben und Döllstädt. Eine 42jährige Mercedesfahrerin kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben, überschlug sich wohl mehrfach und flog durch mehrere Bäume, bis sie in einem Baum hängen blieb. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbst befreien, den PKW musste die Feuerwehr aus den Bäumen schneiden. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am PKW wurde auf ca.: 20.000,- Euro geschätzt. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell