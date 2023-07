Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 06:45 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gotha, Leinastraße informiert. Eine 34jährige Skoda Fahrerin übersah das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit einem 49jährigen Nissan Fahrer. Beide Verkehrsteilnehmer werden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Gotha verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro (as)

