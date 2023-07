Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Eisenach, Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen führten Polizeibeamte mehrere Verkehrskontrollen durch. In Eisenach wurde gegen 19.30 Uhr ein 23-jähriger Fahrradfahrer in der Weimarischen Straße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise durch die Polizisten kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,29 Promille in der Atemluft unter Alkoholeinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Methamphetamin. Gegen 02.15 Uhr wurde ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Nicolaistraße angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. In der Clemensstraße wurde gegen 04.00 Uhr ein 31-jähriger Renaultfahrer kontrolliert. Mit ihm wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin reagierte. Bei einer Verkehrskontrolle in Creuzburg stellten die Beamten gegen 22.45 Uhr eine 35-jährige VW-Fahrerin fest. Mit ihr wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,29 Promille ergab. Weiterhin stand die Frau mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Die Polizeibeamten ordneten für die betroffenen Fahrzeugführer jeweils die Durchführung einer Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell