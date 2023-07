LPI-GTH: Verkehrsunfall am Markt

Landkreis Gotha (ots) - Vergangene Nacht kam es im Raum Waltershausen und Bad Tabarz zu mehreren Einbrüchen in Gärten und Garagen. So verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Liebensteiner Straße in Winterstein. Der oder die Täter entwendeten eine Motorsäge, einen Winkelschleifer, einen Kärcher sowie drei Bohrmaschinen. Aus einer weiteren Garage in der Liebensteiner Straße wurden eine Motorsäge ...

mehr