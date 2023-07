Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat geleert - Zeugen zu drei Personen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Zeugen beobachteten gestern drei Personen, die sich gegen 07.40 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Straße 'Im Gerabogen' zu schaffen machten. Sie erbeuteten eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und flüchteten mit Mountainbikes. Die Personen waren alle scheinbar männlich, etwa Mitte 20 und osteuropäischen Phänotyps. Alle waren schwarz gekleidet, eine Person trug ein rotes Cap, eine Person führte einen schwarzen Rucksack der Marke 'Under amour' mit goldfarbenem Logo mit sich. Wer kann Angaben zu diesen Personen oder deren Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0188293/2023 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell