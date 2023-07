LPI-GTH: Drogentest positiv

Osthausen-Wülfershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag von einer Baustelle einen Stromerzeuger der Marke Geko im Wert von rund 3.000 Euro. Die Baustelle befindet sich in der Straße 'An der Schwemme' Ecke Kranichfelder Straße. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0188227/2023 entgegen. (ah) ...

mehr