LPI-GTH: Einbrüche in Gehren - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Gestern Mittag wurde eine per Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gesuchte 23-Jährige am Coburger Platz festgestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete sie massiv Widerstand und schlug in Richtung der Polizeibeamten. Sie musste am Boden fixiert werden und konnte später einer Justizvollzugsanstalt überstellt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr