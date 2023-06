Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Montag, dem 06.06.2022, ab ca. 01:00 Uhr beginnend, beschädigten zwei Unbekannte eine öffentliche Toilette im Paradies in Jena Vorab entfernten diese einen Bauzaun, welcher einen bereits vorab beschädigten Sicherungskasten umzäunte. Der Zaun war mittels Eisenstangen gesichert. Die unbekannten männlichen Täter hoben einen massiven Gullideckel aus seinem Rahmen und schlugen damit gegen den Bedienautoamten des Toilettenhäuschens, welcher dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss begaben sich die Täter zu dem benannten Bauzaun, warfen bzw. traten diesen um, wobei der Zaun stark beschädigt wurde, und eigneten sich jeweils eine Eisenstange an. Mit diesen begaben sich die Täter anschließend wieder zum Eingang der Toilette. Nachdem versucht wurde sich mittels der Eisenstangen Zutritt über das Drehkreuz in das Objekt zu verschaffen, schlugen die Täter zwei Fenster mit den Stangen ein. Die Fenster wurden hierbei stark beschädigt. Eines von ihnen war derart eingeschlagen, dass die Glassplitter in das Innere des Toilettenhäuschens gelangten und das Objekt nun für Unbefugte zugänglich war. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 4.000,- Euro beziffert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Telefonisch erreichbar wäre die Erreichbarkeit unter 03641 810 oder per Mail unter: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell