LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Gestern Nachmittag begaben sich Unbekannte in drei Optiker-Fachgeschäfte und ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Straße und entwendeten sechs Sonnenbrillen sowie neun Paar Socken im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Ein Geschädigter erkannte die Personen wenig später und nahm ihnen die Tasche samt Diebesgut ab. In der Tasche befanden sich nicht nur die in seinem Geschäft gestohlenen Brillen, ...

mehr