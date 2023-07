Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut wieder zurückgeholt

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag begaben sich Unbekannte in drei Optiker-Fachgeschäfte und ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Straße und entwendeten sechs Sonnenbrillen sowie neun Paar Socken im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Ein Geschädigter erkannte die Personen wenig später und nahm ihnen die Tasche samt Diebesgut ab. In der Tasche befanden sich nicht nur die in seinem Geschäft gestohlenen Brillen, sondern auch Brillen anderer Optiker. Das gesamte Diebesgut konnte an die Eigentümer zugeordnet und herausgegeben werden. Die mutmaßlichen Täter selbst konnten jedoch flüchten. (ah)

