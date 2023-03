POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherung gefahren

Uslar (ots) - Uslar-Allershausen (ke), zwischen dem 18.03.2023, 16:00 Uhr und dem 19.03.2023, 00:00 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Sachschaden beträgt mehr als 50.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

