Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 19.07.2023, 16.15 Uhr bis 20.07.2023, 06.30 Uhr wurde von einer Baustelle in der Straße 'Am Ilmufer' ein Starkstromkabel, ein Anschlussverteiler sowie 30 Schaltungsplatten im Wert von über 1.000 Euro gestohlen. Die Polizei Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0188370/2023. (ah)

