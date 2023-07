Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche vergangene Nacht - Zeugen gesucht

Landkreis Gotha (ots)

Vergangene Nacht kam es im Raum Waltershausen und Bad Tabarz zu mehreren Einbrüchen in Gärten und Garagen. So verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Liebensteiner Straße in Winterstein. Der oder die Täter entwendeten eine Motorsäge, einen Winkelschleifer, einen Kärcher sowie drei Bohrmaschinen. Aus einer weiteren Garage in der Liebensteiner Straße wurden eine Motorsäge und ein Schleifgerät gestohlen. In Tabarz wurde in eine Garage in der Inselsbergstraße eingebrochen und zwei Motorsägen sowie ein Mountainbike der Marke Bergsteiger gestohlen. Aus einer Werkstatt in der Julius-Diehl-Straße in Fischbach entwendeten der oder die Unbekannten zwei Motorsägen der Firma Stihl, einen Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine sowie einen Werkzeugkasten. Ein Zusammenhang dieser Taten wird momentan geprüft. Die Polizei rät, regelmäßig auf Verschlusssicherheit zu achten sowie sich andere Tipps gegen Einbrüche bspw. unter www.polizei-beratung.de zu holen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (ah)

