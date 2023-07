Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: zwei aufgebrochene PKW

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 11:10 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen aufgebrochenen polnischen PKW Opel Astra informiert. Gegen 12:40 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen weiteren aufgebrochenen PKW informiert, diesmal war es ein PKW VW. Beide Fahrzeuge standen auf dem Etagenparkpltz in der Von-Zach-Straße. Bei dem Opel wurde die Tür hinten links aufgehebelt und es wurden div. Kleidungsstücke entwendet. Bei dem VW wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und es wurde ein Rucksack mit Bargeld entwendet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zusammen ca. 1.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter de Bezugsnummer: 0190159 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell