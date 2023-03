Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto-Kennzeichen geklaut

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Wochenende in Neuhemsbach verdächtige Personen aufgefallen sind. Konkret geht es um die Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 20 und 7.45 Uhr.

In diesem Zeitraum machten sich unbekannte Täter in der Straße "Am Tiergarten" an einem Audi A6 zu schaffen, schraubten die Kennzeichenschilder ab und nahmen sie mit. Der Pkw stand in einer privaten Hofeinfahrt. Es handelt sich um die amtlichen Kennzeichen KIB - X 23.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Schilder an dem Audi abmontiert hat, oder denen das amtliche Kennzeichen seit Sonntag an anderer Stelle und an einem anderen Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell