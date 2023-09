POL-LB: Sachsenheim/Bietigheim-Bissingen: 69-Jähriger mit 2,7 Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots) - In der Herrenberger Straße kam es am Freitag (01.09.2023) gegen 15.50 Uhr, zu einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus. Ein 19-jähriger Bewohner der sich im Obergeschoß befindlichen Wohnung sah, als er nach Hause kam, im Flur schwarzen Rauch. Des Weiteren war der akustische Rauchmelder in Betrieb. Er verständigte hieraufhin die Feuerwehr sowie die Polizei. Die weiteren Bewohner waren zu diesem ...

