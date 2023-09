Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Unbekannter versucht Zigarettenautomat aufzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Montag (04.09.2023) zwischen 02.30 Uhr und 03.15 Uhr einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, der im Bereich der Industriestraße und Einsteinstraße in Sersheim aufgestellt ist. Aus noch ungeklärten Gründen ließ er von seinem Vorhaben ab, ohne Beute gemacht zu haben. Der Unbekannte hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Es soll sich um einen 20 bis 40 Jahre alten, etwa 170 bis 180 cm großen, dunkel gekleideten Mann gehandelt haben, der zu Fuß in unbekannte Richtung davonging. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 274060 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

