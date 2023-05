Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 04. Mai, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 10.45 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Waltershäuser Straße ein. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, zerstörten der oder die Täter eine Glasscheibe. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen, speziell im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Wagenhalle" getätigt haben. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0114493/2023) entgegengenommen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell