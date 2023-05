Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt

Gossel (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 57-Jähriger zog sich gestern Nachmittag schwere Verletzungen nach einem Verkehrsunfall zu. Er befuhr die Tambuchstraße in Richtung Ortsausgang und rutschte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad weg. Der 57-Jährige stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell