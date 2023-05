LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen widerrechtlich am 07. Mai, gegen 01.30 Uhr, in einen Supermarkt im Rehestädter Weg ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0116763/2023) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

