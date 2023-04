Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vollstreckung eines Haftbefehls mit Drogenfund

Neuwied (ots)

Am Sonntag, den 23.04.2023 wurde im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls in der Wohnung eines Beschuldigten durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied starker Marihuanageruch festgestellt. Das Amtsgericht Koblenz ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. Hierbei konnten mehrere Behältnisse mit einer nicht geringen Menge Marihuana, Ecstasy-Tabletten sowie Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt werden. Im Zugriffsbereich der Betäubungsmittel konnte ein Einhandmesser griffbereit aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erfolgte die Übernahme durch die Kriminalinspektion Neuwied. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

