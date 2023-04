POL-PDNR: versuchter Betrug, hier angeblicher Kauf eines Wohnwagens

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 25.04.2023, wurde in der Zeit von 06.00 Uhr bis 15.00 Uhr ein, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Altenkirchen, Siegener Straße, abgestellter Pkw Hyundai i30 beschädigt. Vermutlich streifte der unbekannte Unfallverursacher den Pkw beim Ein- bzw. Ausparken. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. ...

mehr