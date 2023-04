Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der katholischen Kirche in Willroth

Willroth (ots)

Im Zeitraum 06.04.2023 bis zum 26.04.2023 kam es zu erneuten Sachbeschädigungsdelikten an der katholischen Kirche in Willroth.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Glasbausteinwand zwischen dem Kirchturm und dem Eingang beschädigt. Am Mittwochnachmittag sind zwei weitere Sachbeschädigungen angezeigt worden. Im Zeitraum vom 06.04.2023, 18:00 Uhr - 07.04.2023, 08:00 Uhr wurden durch bisher unbekannte Täter ca. 5 Glasbausteine aus der unteren Reihe beschädigt. Am Vormittag des 21.04.2023 stellte ein Kirchenmitarbeiter weitere Beschädigungen fest. Hierbei sind aus den oberen Reihen weitere Glasbausteine augenscheinlich eingetreten worden. Der Schaden wird auf einen Wert im mittleren 3-stelligen Bereich geschätzt. Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat entsprechende Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

