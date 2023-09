Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Mundelsheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (04.09.2023) gegen 09.15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignete. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen einem Lkw, einem Seat sowie einem Skoda. Während der Seat einer 56-Jährigen durch den Unfall ins Schleudern kam, überschlug sich der Skoda eines 59-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der 59-Jährige als auch die 56-Jährige sowie drei weitere Insassen in dem Seat, wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 47 Jahre alte Lkw-Lenker blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden, gegen 10.55 Uhr konnten der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen wieder frei gegeben werden. Erst gegen 14.00 Uhr konnte die Sperrung gänzlich aufgehoben werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell