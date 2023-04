Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Brände in der Nacht - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verursachten in der vergangenen Nacht, zwischen 01.45 Uhr und 03.15 Uhr, an sieben Stellen im Stadtgebiet Brände. Nach aktuellem Stand wurden in der Georgenstraße, dem Bleichrasen, der Stedtfelder Straße, Am Michelsbach, Am Amrichen Rasen, der Werneburgstraße und der August-Bebel-Straße mehrere Mülltonnen und -container in Brand gesetzt. Der oder die Täter entzündeten in der Georgenstraße ein Holzunterstand, der vollständig abbrannte. Eine darunter befindliche Müllpresse wurden ebenfalls zerstört. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber aktuell auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Polizeihubschrauber wurde in der Nacht zur Absuche eingesetzt. Es werden Zeugen gesucht, die in der vergangenen Nacht den oder die Täter wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0085273/2023 entgegengenommen. (mwi)

