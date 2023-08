POL-BO: Fußgängerin (42) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bochum (ots) - Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen, der am Samstagnachmittag, 5. August, eine Tankstelle in Bochum-Hamme überfallen hat. Gegen 16.10 Uhr betrat der vermummte Mann die Tankstelle an der Dorstener Straße 84, bedrohte die Kassiererin (53, aus Bochum) und raubte das Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - etwa 35 ...

mehr